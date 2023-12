Polizei Düren

POL-DN: Tageseinnahmen geraubt

Düren (ots)

Am 08.12.2023, gegen 20:45 Uhr, kam es am Holzkohlegrill-Mittler auf dem Parkplatz des Toom-Baumarktes an der Bahnstraße in Düren zu einem Raubdelikt. Ein 54-jährige Angestellter wurde beim Abschließen des Grills von zwei unbekannten männlichen Tätern überfallen. Sie betraten den Verkaufsraum des Grills, schlugen den Angestellten mit ihren Fäusten mehrfach ins Gesicht, bevor sich dieser leicht verletzt zur benachbarten Star-Tankstelle retten konnte. Als er kurz darauf mit zwei Zeugen zum Tatort zurückkehrte, fehlten seine Geldbörse sowie die Tageseinnahmen. Die zwei Täter werden als 16-30 Jahre alt, 180-190cm groß, mit kräftiger Statur und weißer Maskierung bei schwarzer Oberbekleidung beschrieben. Die Polizei fahndet nach einem dunklen BMW der 5er-Reihe, mit einer Dürener Zulassung, welcher unmittelbar nach der Tat in Richtung Düren wegfuhr. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu den Personen oder zum beobachteten Fahrzeug nimmt die Polizei unter 02421/9496425 oder der Notrufnummer 110 entgegen.

