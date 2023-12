POL-DN: Einbruch in Wohnung - Diebe entkommen mit Spielkonsole

Düren (ots) - Bislang Unbekannte nutzten am Nikolaustag (06.12.2023) die kurze Abwesenheit der Bewohner eines Hauses in der Böttcherstraße in Düren-Hoven und brachen dort ein. In der Zeit zwischen 11:30 Uhr und 12:45 Uhr drangen der oder die Täter in das Einfamilienhaus, durchwühlten sämtliche Räume und stahlen unter anderem Bargeld in Höhe eines niedrigen, vierstelligen Betrages. Die Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen, die im Tatzeitraum ...

