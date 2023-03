POL-PDWIL: Unfallverursacher entfernt sich unerlaubt vom Unfallort

Bitburg (ots) - Am Sonntag den 19.03.2023 im Zeitraum von 12:00 - 14:00 Uhr kam es zu einer Sachbeschädigung an einem weißen Jeep auf dem Parkplatz des KIK in der Saarstraße in Bitburg. Hier wurde das Fahrzeug in Form von zwei tiefen Kratzern an der Beifahrerseite beschädigt. Zeugen, die Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, werden gebeten sich unter den angegebenen Kontaktdaten an die Polizeiinspektion ...

mehr