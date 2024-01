Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Pressesammelmeldung des Polizeikommissariats Elze

Hildesheim (ots)

(wol) Verkehrsunfallflucht in Betheln - Zeugenaufruf

Im Tatzeitraum vom 23.01.2024, 19:00 Uhr bis zum 24.01.2024, 10:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer in der alten Schulstraße auf Höhe der Hausnummer 1 in 31028 Gronau (Leine) OT Betheln einen Audi A4. Der beschädigte PKW war ordnungsgemäß in einer Parkbucht abgestellt und weist Schäden an der Fahrerseite auf. Der unbekannte Verursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt vom Unfallort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten sich mit der Polizei Elze (Tel.: 05068 - 93380) in Verbindung zu setzen.

Unter Einfluss von berauschenden Mitteln am Steuer

Am Abend des 26.01.2024, um 22:20 Uhr unterzog eine Elzer Streifenwagenbesatzung einen 26-jährigen Führer eines PKW "Am Eltwerk" in 31028 Gronau (Leine) einer Verkehrskontrolle. Im Rahmen der Kontrolle konnte bei dem Delligser eine Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit durch Kokain festgestellt werden. Aufgrund dessen wurde dem Fahrer des Seats im Gronauer Krankenhaus durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Weiterhin wurde dem 26-Jährigen die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 3

Am Samstag und Sonntag führten Beamte des Polizeikommissariats Elze mehrere Geschwindigkeitskontrollen auf der Bundesstraße 3 durch. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit beträgt an den kontrollierten Streckenabschnitten jeweils 70 km/h. Insgesamt konnten bei den Kontrollen 18 Verstöße festgestellt und geahndet werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit betrug nach Abzug der Toleranz 103 km/h. Der betroffene Kraftfahrzeugführer muss in diesem Fall mit einem Bußgeld in Höhe von 200 Euro und einem Punkt in Flensburg rechnen.

