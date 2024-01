Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Nachtrag zur körperlichen Auseinandersetzung und Schussabgabe in Asel - Ermittler durchsuchen mehrere Objekte

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - HARSUM - (jpm) In den frühen Morgenstunden des 10.12.2023 kam es in der Ortschaft Asel im Landkreis Hildesheim zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 26-jährigen Mannes, der nach vorliegenden Erkenntnissen von mehreren Beschuldigten durch Schläge und Tritte verletzt worden ist.

Darüber hinaus steht ein mittlerweile 25-Jähriger im dringenden Tatverdacht, im Rahmen der Auseinandersetzung Schüsse auf ein Auto abgefeuert zu haben, in dem sich Bekannte des 26-Jährigen befanden, die diesem zu Hilfe kamen. Infolge der Schussabgaben wurde ein ebenfalls 26-jähriger Insasse des Fahrzeugs durch umherfliegende Glassplitter verletzt. In der Nacht zu Montag, 11.12.2023, wurde der 25-Jährige in einem Hildesheimer Hotel festgenommen. Noch am selben Tag erließ das Amtsgericht auf Antrag der Staatsanwaltschaft Untersuchungshaft gegen den Mann, der sich bislang nicht zu den Vorwürfen geäußert hat.

Bisherige Pressemitteilungen vom 10.12.2023 und 11.12.2023:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5668888

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57621/5669498

Außer gegen den 25-Jährigen richten sich die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei gegen vier weitere Männer im Alter von 22 bis 32 Jahren.

In diesem Zusammenhang durchsuchte die Polizei am heutigen Dienstag (30.01.2024) insgesamt acht Wohn- und Geschäftsobjekte in Hildesheim und Harsum. Ziel war das Auffinden von Beweis- und Tatmitteln, insbesondere eines Schlagstocks, der am besagten Tag im Dezember eingesetzt worden sein soll, sowie der zur Rede stehenden Schusswaffe.

Neben Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Hildesheim waren Kräfte der Bereitschaftspolizei und Diensthundeführer an den Maßnahmen beteiligt.

Die Ermittler beschlagnahmten u.a. Mobiltelefone der Beschuldigten sowie mehrere Schlagwerkzeuge, darunter einen nach dem Waffengesetz verbotenen Schlagring. Zudem stießen die Einsatzkräfte auf mehrere Schreckschusswaffen, eine geringe Menge Drogen sowie auf mehr als 200 Kilo unversteuerten Shisha-Tabak im Wert von ca. 14.000 Euro.

Eine scharfe Schusswaffe konnte indes nicht gefunden werden.

Die Auswertung der beschlagnahmten Beweismittel sowie die weiteren Ermittlungen dauern an.

Presseanfragen werden ausschließlich durch die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Hildesheim beantwortet.

