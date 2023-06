Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Wohn- und Geschäftsräume

Hemer (ots)

Unbekannte sind am Sonntag in Wohn- und Geschäftsräume eines Hauses an der Dürerstraße eingebrochen. Sie entwendeten Schmuck und Geld. (cris)

