Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Ohne Fahrerlaubnis

mit THC-Beeinflussung

Hildesheim (ots)

SCHELLERTEN / BETTMAR (erb). Am 29.01.2024, gegen 15:00 Uhr, kontrollierte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Bad Salzdetfurth einen Pkw in der Hildesheimer Straße in 31174 Schellerten, Ortsteil Bettmar.

Bei der Verkehrskontrolle des Fahrzeugführers stellten die Beamten fest, dass dieser über keine Fahrerlaubnis verfügte. Außerdem ergaben sich im Rahmen der Überprüfung Anhaltspunkte für eine Cannabisbeeinflussung (THC) des Autofahrers.

Die Polizisten unterbanden die Weiterfahrt des Mannes. Dieser musste sich obendrein einer Blutentnahme unterziehen, um den genauen Grad seiner Betäubungsmittelbeeinflussung gerichtsverwertbar feststellen zu können.

Da der Verkehrsteilnehmer bereits in der Vergangenheit gleichgelagert in Erscheinung getreten war, drohen ihm nun empfindliche Konsequenzen.

