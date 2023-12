POL-MA: 31-jähriger Mann wegen des Verdachts des unerlaubtem Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge in Untersuchungshaft

Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Montag, in der Zeit zwischen 09 Uhr und 12 Uhr, beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer bzw. eine Autofahrerin einen am Fahrbahnrand der B 37, Höhe Rosengasse, geparkten Opel und flüchtete. An dem Opel entstand am hinteren Stoßfänger ein Sachschaden, der auf einen ...

mehr