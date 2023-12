Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Zwei Männer machen sich an Autos zu schaffen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht auf Montag, 18.12.2023, haben sich in Laufenburg mutmaßlich zwei Männer an Autos zu schaffen gemacht. Bislang wurden der Polizei vier Fälle bekannt. In drei Fällen waren die Fahrzeuge unverschlossen, in einem Fall wurde ein Cabrio Verdeck aufgeschlitzt. Gegen 02:00 Uhr waren zwei Tatverdächtige in der Albert-Wasmer-Straße von einem Autobesitzer überrascht worden. Die Zwei sollen bereits im Auto gesessen haben, als der Besitzer diese ansprach. Sie ergriffen sofort die Flucht, der Autobesitzer nahm die Verfolgung auf. Es soll dann zum Gerangel mit einem der Tatverdächtigen gekommen sein. Als sich der zweite drohend genähert haben soll, ließ der Autobesitzer den anderen Tatverdächtigen wieder los. Die Tatverdächtigen entfernten sich zu Fuß. Aus dem im Auto verwahrten Geldbeutel des Autobesitzers wurde das Bargeld gestohlen. Die Tatverdächtigen sollen 170 bis 175 cm groß gewesen sein. Einer wird auf 18 bis 25 Jahre geschätzt. Beide waren dunkel bekleidet, einer soll eine "Pudelmütze" getragen haben. Um sachdienliche Hinweise bittet die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 07761 934-500.

