Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kabeldiebe auf Baustelle/ Kennzeichen gestohlen

Altena (ots)

Unbekannte haben am Wochenende am Linscheider Bach die Kabel aus drei Baustellen-Stromkästen gestohlen. Die Täter sind offenbar durch die Baustellenzäune geschlüpft, die das Gelände umgeben, und haben sich an den Stromkästen zu schaffen gemacht. Am Freitag gegen Mittag waren die Kästen noch in Funktion.

Von einem am Giershagener Weg parkenden silbernen Ford Transit wurden in der Nacht zum Montag beide Kennzeichen gestohlen. Der Halter erstattete Anzeige bei der Polizei. (cris)

