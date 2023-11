POL-MK: Fahrzeug, Laterne, Wand und Container besprüht

Iserlohn (ots) - Die Bewohnerin eines Gebäudes am Grünen Weg war am Montag gegen 18.15 Uhr nur wenige Minuten nicht im Gebäude. Diese kurze Zeitspanne nutzten Unbekannte zu einem Einbruchversuch. Die Täter betraten den Flur des Wohn- und Geschäftshauses und zertrümmerten die Glaseinsätze mehrerer Wohnungstüren. Sie gelangten jedoch offenbar nicht in die Wohnungen. An der Straße Poths Kreuz wurden am Wochenende ...

mehr