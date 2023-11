Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Einfamilienhaus - Zeugen gesucht

Paderborn-Sennelager (ots)

(md) In der Nacht von Dienstag, 31.10.2023 auf Mittwoch, 01.11.2023 drangen Unbekannte in ein Haus an der Bielefelder Straße in Paderborn-Sennelager ein.

Die Bewohnerin bemerkte den Einbruch am Morgen des 01.11.2023 gegen 07:30 Uhr. Laut ihrer Aussage sei am Abend zuvor, als sie zu Bett ging, noch alles in Ordnung gewesen.

Der oder die Einbrecher verschafften sich Zutritt und durchwühlten im Erd- und Dachgeschoss Schränke und Schubladen. Sie erbeuteten unter anderem eine Armbanduhr und eine Elektrokettensäge und flohen in unbekannte Richtung.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf knapp 700 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen.

Wer kann Angaben zu diesem Einbruch machen? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge am Tatort oder in der Nähe beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei in Paderborn unter der Telefonnummer 05251306-0 entgegen.

Beratungen zum Thema Einbruchschutz bietet das Kriminalkommissariat Prävention/Opferschutz der Paderborner Polizei an: https://paderborn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell