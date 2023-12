POL-WAF: Sassenberg. Zusammenstoß zweier Autos

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Donnerstagmorgen (21.12.2023, 08.28 Uhr) ein Fahrradfahrer in Warendorf verletzt worden. Der 27-jährige Warendorfer fuhr mit seinem Fahrrad von der Düsternstraße in den Kreisverkehr Düsternstraße / Reichenbacher Straße / Waldenburger Straße ein. Eine 42-jährige Autofahrerin lenkte von L 547 in den Kreisverkehr zeitgleich Richtung Reichenbacher Straße und stieß ...

mehr