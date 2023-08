Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Wohnungsbrand in Konstanzer Altstadt

Konstanz (ots)

Am 17.08.2023 wurde der Feuerwehr Konstanz um 9:45 Uhr ein Wohnungsbrand mit starker Rauchentwicklung in der Hussenstraße gemeldet. Durch die Einsatzzentrale der Hauptwache wurde die hauptamtliche Wachabteilung, die Abteilung Petershausen und die Abteilung Altstadt alarmiert. Bereits auf der Anfahrt war für die ersten Einsatzkräfte eine starke Rauchentwicklung über der Altstadt und im Bereich der Unteren Laube sichtbar.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz konnte durch den Einsatzleiter ein Wohnungsbrand im Dachgeschoss mit offenen Flammen und Rauchentwicklung bestätigt werden. Alle Personen hatten das Gebäude bereits verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz ging zur Brandbekämpfung in die Wohnung im Dachgeschoss. Über das Treppenhaus wurde die betroffene Wohnung geöffnet und ein Löschangriff eingeleitet. Zeitgleich wurde mit der Drehleiter eine Anleiterbereitschaft zur Rettung von Personen und zur Brandbekämpfung hergestellt. Nach dem Eintreffen weiterer Einsatzkräfte ging ein zweiter Atemschutztrupp zur Unterstützung der Brandbekämpfung in die Dachwohnung. Es wurde von den nächsten gelegenen Hydranten eine Wasserversorgung für die Löschfahrzeuge und zur Einspeisung der Drehleiter hergestellt. Das Feuer in der Brandwohnung konnte durch beide eingesetzten Atemschutztrupps gelöscht werden. Für die weitere Brandbekämpfung und für laufende Nachlöscharbeiten wurde die Dachhaut mittels der Drehleiter geöffnet und einzelne Glutnester abgelöscht. Im weiteren Einsatzverlauf wurde das Gebäude mittels Überdruckbelüftung entraucht.

Für die einsetzten Einsatzkräfte wurde Wechselkleidung sowie Getränke an die Einsatzstelle nachgefordert. Des Weiteren wurde ein Kleinfahrzeug zur Aufnahme der kontaminierten Schutzkleidung und Materials an die Einsatzstelle nachgefordert. Die Brandwohnung ist bis auf Weiteres unbewohnbar. Über die Feuerwehr wurden Ersatzunterkünfte angefragt und stehen den Bewohnern vorerst zur Verfügung. Die Polizei hat die Brandermittlungen aufgenommen. Nach vier Stunden konnten die Einsatzkräfte den Einsatz beenden und an ihre Standorte zurückkehren.

Neben der Feuerwehr waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei mit vor Ort.

- Einsatzstichwort: Feuer Gebäude - Datum: 17.08.2023 - Uhrzeit: 9:45 Uhr - Einsatzort: Hussenstraße - Fahrzeuge: 6/46, 6/33-1, 6/10-4, 6/44-3, 6/14-1, 6/19, 1/44, 1/10

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell