FW Konstanz: Rauchentwicklung im Gebäude

Am 14.08.2023 wurde der Feuerwehr Konstanz um 13:14 Uhr eine starke Rauchentwicklung durch ein Kühlgerät in einem Mehrfamilienhaus der Berliner Straße gemeldet. Durch die Einsatzzentrale der Hauptwache wurde die hauptamtliche Wachabteilung, die Abteilung Petershausen und die Abteilung Wollmatingen alarmiert. Noch auf der Anfahrt der Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte die Lage durch den bereits an der Einsatzstelle eingetroffenen Rettungsdienst bestätigt werden. Es war eine starke Rauchentwicklung sichtbar und mehrere Rauchmelder haben im Gebäude hörbar ausgelöst. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte der Feuerwehr wurde das Gebäude geräumt. Über das Treppenhaus wurde die betroffene Wohnung geöffnet und ein Löschangriff eingeleitet. Zeitgleich wurde mit der Drehleiter eine Anleiterbereitschaft zur Rettung möglicher Personen hergestellt. Nach kurzer Zeit war der Brand gelöscht. Der Brandschutt sowie das defekte Kühlgerät wurden mittels Wärmebildkamera auf Glutnester kontrolliert und abgesucht. Die betroffene Wohnung wurde mittels Überdruckbelüftung entraucht. Zeitgleich wurden die umliegenden Wohnungen und das Treppenhaus auf schädliche Brandgase kontrolliert. Die Messungen verliefen negativ, so dass die Bewohner wieder in Ihre Wohnungen zurückkehren konnten. Nach 1,5 Stunden konnten sämtliche Einsatzkräfte den Einsatz beenden und an ihre Standorte zurückkehren. Neben der Feuerwehr waren Kräfte des Rettungsdienstes und der Polizei mit vor Ort.

- Einsatzstichwort: Feuer Gebäude - Datum: 14.08.2023 - Uhrzeit: 13:14 Uhr - Einsatzort: Berliner Straße - Fahrzeuge: 6/46, 6/33-1, 6/10-1, 6/44-3, 6/19, 7/44-2, 7/19, 6/14

