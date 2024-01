Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Versuchter Diebstahl auf einer Baustelle - Täter gefasst

Prüm (ots)

Am Freitag, dem 19.01.2024 gegen 19:30 Uhr erreicht hiesige Dienststelle die Mitteilung, dass sich eine unbekannte männliche Person Zugang zu einer Baustelle in der Bahnhofstraße in Prüm (ehem. Parkdeck) verschafft habe. Die unmittelbar entsandten Beamten umstellten das Gelände und suchten es ab. Sie konnten den Täter, welcher sich in einer dortigen Toilettenanlage versteckte, auffinden und festnehmen. Er war mit Handschuhen, Werkzeug und einem Messer ausgestattet. Außerdem konnte bei seiner Durchsuchung eine geringe Menge Betäubungsmittel festgestellt werden. Ihn erwarten nunn mehrere Strafverfahren. Zeugen, welche weitere Hinweise zur Tat geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Prüm zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell