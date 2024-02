Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Gemeinsame Pressemeldung von Staatsanwaltschaft und Polizei - Kriminalbeamtin stellt Fahrraddieb auf frischer Tat

Hildesheim (ots)

HILDESHEIM - (jpm) Ein 34-jähriger Mann versuchte am Mittwochnachmittag dieser Woche (31.01.2024) vor dem Hildesheimer Bahnhof ein Fahrrad zu stehlen. Womit der Dieb offenbar nicht rechnete war, dass er bei der Tatausführung ausgerechnet von einer Kriminalbeamtin beobachtet wurde.

Nach vorliegenden Erkenntnissen hielt sich die Beamtin der hiesigen Polizeiinspektion in ihrer Freizeit am Bahnhof auf. Dabei fiel ihr der Beschuldigte auf, als dieser sich an einem der dort abgestellten Fahrräder zu schaffen machte, indem er das Schloss gewaltsam knackte. Noch bevor er sich mit dem Zweirad entfernen konnte, stand die Beamtin schon bei ihm und vereitelte die Vollendung des Diebstahls.

Hinzugerufene Kollegen nahmen den 34-Jährigen vorläufig fest und brachten ihn zur Wache in die Schützenwiese.

Von der Staatsanwaltschaft wurden die Voraussetzungen für die Beantragung einer Hauptverhandlungshaft geprüft. Da diese jedoch nicht vorlagen, war der Mann zu entlassen.

Die Ermittlungen wegen eines versuchten schweren Fahrraddiebstahls gegen den 34-Jährigen dauern an.

