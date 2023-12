Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop/Recklinghausen: Nach Drogen- und Waffenfund - 21-Jähriger in Untersuchungshaft

Recklinghausen (ots)

Durch Beiträge in den sozialen Medien geriet ein 21-Jähriger aus Waltrop in den Fokus der Recklinghäuser Polizei. Er hatte sich hier mit Drogen und vermeintlich echten Schusswaffen präsentiert.

Der 21-Jährige konnte am Montag (11.12.2023) in Recklinghausen in seinem Auto angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnräume des 20-Jährigen in Waltrop stellte die Polizei ca. ein Kilo Marihuana, eine Schreckschusspistole (PTB-Waffe), Verpackungsmaterial, eine Feinwaage und Bargeld sicher.

Am heutigen Dienstag wurde der Waltroper auf Antrag der StA Bochum am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Hier wurde der Antrag der StA auf Untersuchungshaft bestätigt und sofort umgesetzt.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell