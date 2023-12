Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten/Herten: Zeugen nach Unfallfluchten gesucht

Recklinghausen (ots)

Dorsten

Zwischen Donnerstagabend und Montagnachmittag wurde ein grauer FIAT 500 beschädigt. Der Wagen stand an der Ecke Westgraben/ Klosterstraße und wurde an der linken Seite, nicht unerheblich beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Hinweise auf den flüchtigen Verursacher liegen bislang nicht vor.

Herten

2.000 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Autofahrer an einem geparkten Pkw. Dabei verlor er seinen rechten Außenspiegel. Der Unfall geschah am Dienstagmorgen, um kurz nach 8 Uhr. Der Unbekannte fuhr auf der Kaiserstraße in Richtung Recklinghausen und kümmerte sich nach dem Unfall nicht um die Einleitung einer Schadensregulierung. Der beschädigte Skoda stand auf dem Seitenstreifen, etwa in Höhe Gartenstraße.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell