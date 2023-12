Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Zusammenstoß zweier Pkw

Recklinghausen (ots)

Am Montag kam es, gegen 16:04 Uhr, an der Einmündung Cranger Straße / Wanner Straße zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden. Ein 19-jähriger Herner befuhr mit seinem Auto die Wanner Straße in Fahrtrichtung Cranger Straße (Fahrtrichtung Westen). Als er dann, nach links auf die Cranger Straße abbog, stieß er mit dem Wagen eines 67-jährigen Dortmunders zusammen, der auf der Cranger Straße in Richtung Herne unterwegs war. Der 19-Jährige touchierte das Heck des 67-Jährigen, so dass dieser sich mit seinem Pkw drehte und anschließend in die Schutzplanke fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der 67-Jährige leicht verletzt. Rettungskräfte transportierten ihn zur weiteren Abklärung in ein Krankenhaus. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 4.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zu keinen größeren Verkehrsstörungen. Die Ampelanlage war zur o.g. Zeit außer Betrieb.

