POL-LIP: Lemgo. In Einfamilienhaus eingebrochen.

Lippe (ots) - Am Montagmittag (23.10.2023) gab es ein großes Polizeiaufgebot in der Odermisser Straße. Ein 41-jähriger Mann war am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr gewaltsam aus einer psychiatrischen Einrichtung in Detmold entkommen und umgehend vermisst gemeldet worden. Dort war der psychisch kranke Mann nach einem ...

mehr