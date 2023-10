Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Mann aus psychiatrischer Einrichtung entkommen: Qualifizierte Ingewahrsamnahme.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (23.10.2023) gab es ein großes Polizeiaufgebot in der Odermisser Straße. Ein 41-jähriger Mann war am frühen Morgen gegen 4.30 Uhr gewaltsam aus einer psychiatrischen Einrichtung in Detmold entkommen und umgehend vermisst gemeldet worden. Dort war der psychisch kranke Mann nach einem richterlichen Beschluss untergebracht. Laut Ärzten musste von einer Fremd- sowie Eigengefährdung von ihm ausgegangen werden. Wenig später konnte der Mann durch Einsatzkräfte in einer Wohnung in der Odermisser Straße festgestellt werden. Gegen 11.30 Uhr kam es durch Unterstützung von Spezialkräften der Polizei trotz Widerstand zu einer qualifizierten Ingewahrsamnahme des 41-Jährigen. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen, die noch vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt wurden. Anschließend wurde er wieder an die psychiatrische Einrichtung übergeben.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell