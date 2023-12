Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche - Zeugen gesucht

Recklinghausen (ots)

Bottrop

Zwischen Montagabend und Dienstagmorgen hebelten Unbekannte die hintere Eingangstür zu einem Wohn- und Geschäftshaus Im Fuhlenbrock auf. Anschließend brachen sie im Gebäude eine Zwischentür auf. Sie öffneten Schubladen und die Kasse. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Hinweise auf die Täter liegen nicht vor.

Haltern am See

Im Hohen Winkel hebelten unbekannte Täter am Montag zwischen 17:30 Uhr und 18:40 Uhr ein Küchenfenster auf. In dem Wohnhaus suchten die Täter die Räume nach Beute ab. Letztendlich flüchteten sie mit Schmuck in unbekannte Richtung.

Marl

Zwischen Montagnachmittag und Montagabend brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus In de Flaslänne ein. Um in das Haus zu gelangen hebelten sie die Terrassentür auf. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute, sie flüchteten durch die Hauseingangstür.

Recklinghausen

Zwischen Samstagnachmittag und Montagmittag hebelten unbekannte Täter eine Tür zu einem Kfz-Ersatzteillager an der Waldstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen nahmen die Täter Scheinwerfer für Fahrzeuge der Hersteller Mercedes und BMW mit. Zur Beute kommt Bargeld hinzu. Hinweise auf die Täter liegen bislang nicht vor.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

