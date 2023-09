POL Schwaben Nord: Betrunken unterwegs

Augsburg (ots) - Unfallfluchten Lechhausen - Am gestrigen Donnerstag (14.09.2023) kam es zu einer Unfallflucht in der Dr.-Otto-Meyer-Straße. In der Zeit von 14.00 Uhr bis 16.30 Uhr parkte ein 39-Jähriger seinen Opel am rechten Fahrbahnrand. Als er zu seinem Auto zurückkam, stelle er einen Schaden an seinem Auto fest. Der bislang unbekannte Unfallverursacher hatte sich offenbar von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Es entstand ein Sachschaden ...

