POL Schwaben Nord: Von Unbekannten geschlagen

Augsburg (ots) - Friedberg - Am gestrigen Mittwoch (13.09.2023) gegen 12.30 Uhr konnte am Marienplatz ein Fahrraddieb festgenommen werden. In der vergangenen Woche kam es in einem Fahrradladen in der Ludwigstraße zu einem Diebstahl eines E-Bikes. Der zunächst unbekannte Täter befand sich gestern wieder auf dem Hof des Fahrradladens. Der Geschäftsinhaber konnte den ...

mehr