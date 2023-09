Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Fahrradfahrerin lebensgefährlich verletzt - Nachtrag: Radfahrerin verstorben (bereits lokal berichtet)

Augsburg (ots)

Kühbach - Am 13.09.23, gegen 11:05 Uhr, befuhr eine 78-jährige Fahrradfahrerin die Jahnstraße in östliche Richtung. Beim Einfahren in die Pfarrer-Knaus-Straße übersah die Seniorin laut derzeitigem Ermittlungsstand einen in Richtung Schönbacher Straße fahrenden Pkw Toyota. Die 79-jährige Pkw-Fahrerin erfasste die Fahrradfahrerin frontal, wodurch diese über die Motorhaube auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Durch die Kollision zog sich die Fahrradfahrerin lebensgefährliche Verletzungen zu und musste mit dem Rettungshubschrauber in die Uniklinik Augsburg geflogen werden. Zur genauen Klärung des Unfallhergangs ordnete die Staatsanwaltschaft Augsburg ein unfallanalytisches Gutachten an.

----------------------------------------------- ab hier neu: ------------------ ------------------ --

Wie das Klinikum in den Abendstunden mitteilte erlag die 78-jährige Radfahrerin als Folge des Verkehrsunfalles ihren Verletzungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell