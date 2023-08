POL-MA: Schwetzingen/Brühl/Rhein-Neckar-Kreis: Hockenheimer Landstraße (B 291) nach Fahrzeugbrand gesperrt - PM Nr. 1

Mannheim-Rheinau (ots) - Kurz vor 17 Uhr kam es in Mannheim in der Relaisstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW-Fahrer und zwei Straßenbahnen. Der PKW Fahrer war einer der Bahnen vom Karlsplatz kommend gefolgt. Da ihm diese offenbar nicht schnell genug war, setzte er zu einem Überholvorgang an. Hierbei unterschätzte er offenbar die Geschwindigkeit einer ...

mehr