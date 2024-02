Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Sigmaringen

Landkreis Sigmaringen (ots)

Bad Saulgau

Clinch zwischen zwei Gruppierungen führt zu einer gebrochenen Nase

Nachdem es im Bereich Bad Saulgau in den zurückliegenden Tagen mutmaßlich mehrfach zu Streitigkeiten und auch einer Körperverletzung zwischen zwei sich zankenden Gruppierungen junger Erwachsener kam, endete dies am Samstag gegen 12.25 Uhr mit einer stark blutenden Gesichtsverletzung. Nach den bisherigen polizeilichen Ermittlungen ist davon auszugehen, dass 5 Beschuldigte zwei Geschädigte vor einem Gasthaus in der Josef-Bautz-Straße abpassten und unvermittelt auf diese einschlugen. Dabei wurde wohl auch mit einem Aschenbecher aus Metall zugeschlagen, was zu entsprechend starken Verletzungen führte. Durch sofortige Fahndungsmaßnahmen der Polizei konnten die 5 Beschuldigten später gestellt und vorläufig festgenommen werden. Auch diese wiesen zum Teil Verletzungen auf und waren mit Blut verschmiert. Nach der Durchführung von erkennungsdienstlichen Maßnahmen auf der Polizeidienststelle konnten die 5 Beschuldigten wieder auf freien Fuß entlassen werden. Eines der Opfer erlitt zumindest eine Nasenfraktur sowie eine aufgeplatzte Lippe und wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen behandelt. Zeugen zu der Tat werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Saulgau unter 07581 482-0 zu melden.

Gammertingen

Nichtigkeit erbost einen Passanten und endet in Körperverletzung

Ein Jugendstreich missfiel am Samstag um 16.55 Uhr in der Josef-Wiest-Straße in Gammertingen einem bislang unbekannten Täter, so dass dieser in seinem Zorn sein Opfer schubste und dabei bei diesem eine Kopfplatzwunde verursachte. Nach den bisherigen Ermittlungen des Polizeireviers Sigmaringen trat der Geschädigte in heranwachsendem Alter auf eine leere Tetra Pak Verpackung, um einen Knall zu erzeugen. Als ein vorbeilaufender Mann dies wohl nicht für gutheißen konnte, schubste er unvermittelt den Geschädigten gegen ein Metallgerüst. Der Geschädigte erlitt dabei eine Kopfplatzwunde und musste diesbezüglich ambulant ärztlich behandelt werden. Er wurde durch die Streifenbesatzung der Polizei in eine Unterkunft verbracht. Der Täter wird als 60-65 Jahre alt und mit kräftiger Statur beschrieben. Er soll eventuell mit einem Kind unterwegs gewesen sein. Zeugen, welche zu diesem Vorfall sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Sigmaringen unter der Telefonnummer 07571 104-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ravensburg, übermittelt durch news aktuell