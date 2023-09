LPI-J: Kaffeevollautomat gestohlen

Weimar (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hebelten unbekannte Täter den Tankdeckel eines in Weimar-Nord abgestellten Lkw auf und entwendeten ca. 180 Liter Diesel im Gesamtwert von etwa 320 Euro. Den Tankdeckel nahmen sie auch gleich noch mit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 8820 E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de ...

