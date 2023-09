LPI-J: Blechschaden nach Verkehrsunfall

Weimar (ots) - Am Donnerstagmittag stellte die 23jährige Fahrerin eines VW Caddy den Pkw in der Kurt-Nehrling-Straße ab um Essen auszuliefern. Dabei vergaß sie das Fahrzeug ordnungsgemäß zu sichern, wodurch es sich selbständig machte und losrollte. Erst stieß es gegen einen abgeparkten Pkw BMW und kollidierte schließlich mit einem Gartenzaun. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von 7500 Euro, ...

