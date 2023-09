LPI-J: Auto macht sich selbständig

Saale-Holzland-Kreis (ots) - Am Mittwochmorgen teilte ein Zeuge einen Schaden an einem Verteilerkasten in Dorndorf-Steudnitz mit. Ein bis dato unbekanntes Fahrzeug war, vermutlich zur Nachtzeit, dagegen gefahren und hatte sich im Anschluss pflichtwidrig entfernt. Während der Sachverhaltsaufnahme kam sodann das Fahrzeug samt Fahrer zum Unfallort zurück. Die Schäden am Pkw Opel waren konkludent derer am Verteilerkasten. ...

