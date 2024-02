Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Unbekannte entwenden Geldbörse

Zwei bislang unbekannte Täter haben am Samstagabend gegen 21.40 Uhr auf dem Marienplatz die Geldbörse eines 45-Jährigen entwendet. Als dieser wenig später das Duo auf den Diebstahl ansprach und den Geldbeutel zurückforderte, sollen die beiden Täter auf das Opfer eingeschlagen haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte die Polizei die beiden Unbekannten nicht mehr antreffen. Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Hinweise auf die beiden Unbekannten geben können, mögen sich unter Tel. 0751/803-3333 beim Polizeirevier Ravensburg melden. Die beiden Täter sollen etwa Mitte 20 Jahre alt, von südländischer Erscheinung und dunkel gekleidet gewesen sein.

Ravensburg

Unter Drogeneinfluss hinterm Steuer

Mit einem ordentlichen Bußgeld und einem mehrwöchigen Fahrverbot sowie einer Anzeige bei der Staatsanwaltschaft muss eine 30-jährige Autofahrerin rechnen. Die Frau wurde am Sonntagabend kurz vor 23 Uhr von einer Polizeistreife im Stadtgebiet gestoppt. Da die Beamten bei ihr deutliche Anzeichen auf Betäubungsmitteleinfluss feststellten, aus dem Fahrzeug Cannabisgeruch drang und ein Vortest positiv auf THC anschlug, veranlassten sie eine Blutentnahme in einer Klinik. Der Geruch ging von einer geringen Menge Marihuana aus, die die 30-Jährige den Beamten übergab. Die Frau wird nun entsprechend angezeigt.

Ravensburg

Polizei stoppt alkoholisierten Autofahrer

Gut 1,5 Promille hatte ein 37 Jahre alter Autofahrer intus, den Beamte des Polizeireviers Ravensburg am Sonntagmorgen kurz nach 5 Uhr im Stadtgebiet gestoppt haben. Der 37-Jährige musste die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten und seinen Führerschein abgeben. Zudem musste der Ausländer eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Er wird nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.

Amtzell

Polizei bittet um Hinweise nach Unfallflucht

Mehrere hundert Euro Sachschaden hat ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker am Freitag zwischen 20 Uhr und 21 Uhr mutmaßlich bei einem Ausweichmanöver auf der K 7989 hinterlassen. Der Unbekannte musste den Spuren zufolge Höhe Spiesberg einem Entgegenkommenden ausweichen und fuhr dabei gegen einen Pfosten. Ohne sich um den Schaden an dem Pfosten zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher weiter. Zeugen des Unfalls sowie der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Isny

Ohne Führerschein unterwegs

Mit strafrechtlichen Konsequenzen müssen eine 19-Jährige Autofahrerin sowie die Halterin des Wagens rechnen, nachdem eine Polizeistreife die junge Frau am Samstagabend ohne Führerschein hinterm Steuer erwischt hat. Die Beamten führten allgemeine Verkehrskontrollen durch und stoppten den Wagen. Dabei stellte sich heraus, dass die 19-jährige Fahrerin nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Sie musste das Fahrzeug stehen lassen und wird nun wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Auf die Halterin kommt eine Anzeige wegen Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Kißlegg

Fahrzeugbrand führt zu Sperrung der A 96

Der Brand eines Fahrzeugs hat am Sonntagmorgen dafür gesorgt, dass die A 96 zwischen den Anschlussstellen Kißlegg und Leutkirch Süd für rund zwei Stunden gesperrt werden musste. Ein 22-Jähriger hatte während der Fahrt bemerkt, dass sein BMW zu brennen begann. Er lenkte den Wagen auf den Standstreifen, wo dieser vollständig in Flammen aufging. Der 22-Jährige konnte sich rechtzeitig aus dem Fahrzeug befreien und blieb unverletzt. Die Freiwillige Feuerwehr kam mit 19 Wehrleuten vor Ort und löschte das Feuer. Der Abschleppdienst kümmerte sich um das Fahrzeugwrack, an dem Sachschaden in noch unbekannter Höhe entstand.

Leutkirch

Vorfahrt missachtet

Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro ist am Sonntag kurz nach 11 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der K 8025 Höhe Zollhaus entstanden. Eine 68-jährige Mitsubishi-Fahrerin, die auf der Kreisstraße in Richtung Leutkirch fuhr, hatte zunächst den Blinker gesetzt, um in Richtung Isny abzubiegen. Kurz vor der Einmündung entschied sie sich um und fuhr weiter geradeaus. Dies deutete eine 22-jährige Audi-Lenkerin offenbar falsch und fuhr von der L 319 auf die Kreisstraße ein. Bei der Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt. Der Abschleppdienst kümmerte sich um den nicht mehr fahrbereiten Audi.

