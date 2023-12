POL-PDPS: Brennende Werbeplakate

Pirmasens (ots) - Am Samstagnachmittag gegen 14:15 Uhr wurde auf einem Baumarkparkplatz in der Zweibrücker Straße ein brauner VW T5 am rechten Außenspiegel beschädigt. Vermutlich touchierte ein danebenparkender PKW beim Ein- oder Ausparken den Außenspiegel und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hierbei entstand ein Sach-schaden etwa in Höhe von 300 Euro. Zeugen des Verkehrsunfalls können sich unter der ...

