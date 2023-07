Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunken auf Abwegen

Marienheide (ots)

Mit deutlich zu viel Alkohol im Blut war am Samstagmorgen (8. Juli) ein LKW-Fahrer in Marienheide-Kalsbach unterwegs; der 48-Jährige kam von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum.

Gegen sieben Uhr befuhr der 48-Jährige mit einem Pritschenwagen die Kreisstraße 46 aus Gummersbach-Niedernhagen kommend in Richtung der Gummersbacher Straße (B 256). An der Einmündung mit der Gummersbacher Straße wollte er nach rechts in Richtung Marienheide-Rodt abbiegen. Im Einmündungsbereich kreuzte er zunächst die Gummersbacher Straße, überfuhr den anschließenden Rad- und Gehweg, bevor er dann im angrenzenden Grünstreifen an einem Baum zum Stillstand kam.

Während der Beifahrer den Unfall unverletzt überstand, zog sich der 48-Jährige leichte Verletzungen zu. Da er stark unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand, musste er sich im Krankenhaus Gummersbach neben einer ambulanten Behandlung auch einer Blutprobenentnahme unterziehen. Den Schaden am LKW schätzt die Polizei auf etwa 5.000 Euro.

