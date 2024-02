Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Berauschter Raser verursacht Verkehrsunfall

Erst ein Verkehrsunfall konnte in der Nacht auf Sonntag einen 21-jährigen Verkehrsrowdy stoppen. Verkehrsteilnehmer waren um etwa 23.30 Uhr auf den Opel aufmerksam geworden, der mit überhöhter Geschwindigkeit und in Schlangenlinien im Stadtgebiet unterwegs war. Von der Polizei im Bereich der Ailinger-/Goethestraße erblickt, gab er in Richtung Mühlöschstraße Gas und missachtete in der Folge die Anhalteaufforderungen der Polizeibeamten. Durch seine rücksichtslosen Manöver gelang es ihm zunächst zu flüchten. Nur wenige Minuten später endete seine riskante Fahrt jedoch mit einem Unfall. An der Kreuzung der Hauffstraße mit der Ekkehardstraße nahm er einem Skoda-Lenker die Vorfahrt, worauf die Autos wuchtig zusammenstießen. Dabei wurden die beiden Skoda-Insassen leicht verletzt und es entstand Gesamtsachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht einer aktuellen Drogen- und Alkoholbeeinflussung des 21-Jährigen, woraufhin er die Polizisten in eine Klinik begleiten und eine Blutprobe abgeben musste. Seinen Führerschein musste er umgehend an die Polizisten übergeben. Diese untersagten ihm die weitere Fahrt und leiteten entsprechende Ermittlungsverfahren gegen den Mann ein.

Friedrichshafen

Nach Parkrempler geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Rund 3.500 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter am Freitag zwischen 18 Uhr und 20.30 Uhr an einem Mercedes angerichtet, der auf einem Parkplatz beim Sportplatz Ailingen im Alpenblickweg abgestellt war. Anschließend suchte der Unfallverursacher einfach das Weite, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Unfallspuren lassen vermuten, dass der Flüchtige mit einem Wagen mit gelben Karosserieteilen unterwegs gewesen sein dürfte. Personen, die Zeugen des Unfalls wurden oder sachdienliche Angaben zum verantwortlichen Fahrer und dessen Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 beim Polizeirevier Friedrichshafen zu melden.

Meckenbeuren

Zwei Verletzte bei Auffahrunfall

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntag gegen 9.30 Uhr in der Ortsdurchfahrt Liebenau wurden eine Frau und ein Kind leicht verletzt. Die Frau wollte mit ihrem BMW nach links in die Berger Halde abbiegen und bremste dafür ab. Ein hinter ihr fahrender 22-jähriger Honda-Lenker erkannte das offenbar zu spät und fuhr wuchtig auf. Die 41-Jährige und das 7 Jahre alte Mädchen auf der Rücksitzbank klagten nach dem Unfall über Kopf- und Nackenschmerzen und wurden vom Rettungsdienst versorgt. Am Wagen des Unfallverursachers dürfte Totalschaden entstanden sein, der BMW wurde ebenfalls erheblich beschädigt. Insgesamt beläuft sich der Sachschaden auf rund 10.000 Euro.

Tettnang

Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz schwer

Schwere Verletzungen hat sich ein Motorradfahrer zugezogen, als er am Sonntag gegen 13.30 Uhr in der Ravensburger Straße gestürzt ist. Der 36-Jährige war mit seiner Harley-Davidson unterwegs und erkannte weit vor ihm einen ausparkenden Pkw, woraufhin er seine Bremse betätigte. Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache blockierte das Vorderrad, woraufhin der Zweiradlenker stürzte und mehrere Meter über die Fahrbahn schlitterte. Ein Rettungsdienst brachte den Mann zur Untersuchung in eine Klinik. An seiner Maschine entstand Sachschaden im vierstelligen Euro-Bereich.

Owingen

Traktor in Brand

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Samstag gegen 13 Uhr bei einem Brand in der Straße "Panoramahof". Mutmaßlich aufgrund eines technischen Defekts hatte ein Traktor Feuer gefangen. Der Eigentümer bemerkte den Brand glücklicherweise frühzeitig, schleppte die landwirtschaftliche Maschine aus der Scheune und verhinderte dadurch mutmaßlich noch Schlimmeres. Die verständigte Feuerwehr löschte die Flammen, die die gesamte Fahrerkabine zerstörten. Am Traktor entstand etwa 8.000 Euro Sachschaden, an der Scheune beläuft sich dieser auf rund 2.000 Euro.

Heiligenberg

Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einen Streifschaden hat ein Unbekannter am Sonntag zwischen 10 Uhr und 11 Uhr an einem Mercedes hinterlassen, der auf dem Parkplatz eines Gasthofs in der Fürstenbergstraße geparkt stand. Der Unfallverursacher touchierte den Pkw auf Höhe der hinteren Beifahrertüre sowie am Kotflügel und setzte seine Fahrt im Anschluss fort, ohne sich um den Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern. Hinweise zur Verkehrsunfallflucht und zum verantwortlichen Fahrer nehmen die Ermittler des Polizeireviers Überlingen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Heiligenberg

Passant in Rage

Die vermeintlich zu zügige Fahrweise eines Autofahrers hat einen 57-jährigen Mann offenbar derart in Rage gebracht, dass er nun mit einer Anzeige rechnen musste. Er soll dem Pkw-Lenker im Bereich des Weilers Katzensteig zunächst Handzeichen gegeben haben, langsamer zu fahren und bei der Vorbeifahrt den Außenspiegel absichtlich mit einem Schlag beschädigt haben. Nach einem entsprechenden Wortwechsel kam die Polizei ins Spiel, die nun wegen Sachbeschädigung ermittelt.

