Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ravensburg und des Polizeipräsidiums Ravensburg vom 27.02.2024

Isny (Landkreis Ravensburg)

Tatverdächtiger nach Diebstahl einer Handtasche in Haft

Der 31-Jährige, der im Verdacht steht, am 16.2. einer Frau in Isny die Handtasche gestohlen zu haben (wir berichteten), ist inzwischen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg erhärteten den Tatverdacht gegen den 31-Jährigen, den eine Fahndungseinheit des Polizeipräsidiums Ravensburg kurz nach der Tatausführung kontrolliert hat. Ein Haftrichter erließ am Freitag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg Untersuchungshaftbefehl wegen des Verdachts des Diebstahls gegen den Tatverdächtigen. Dieser befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Hier unsere Pressemitteilung vom 19.02.2024:

Isny

Handtasche geraubt

Nicht weit kam ein 31-jähriger Tatverdächtiger, der im Verdacht steht, am Freitagabend gegen 21 Uhr in der Kanzleistraße einer 42-Jährigen die Handtasche geraubt zu haben. Die Frau saß in ihrem geparkten Fahrzeug, als die Fahrertür geöffnet und unmittelbar danach der Trageriemen ihrer Handtasche durchgeschnitten wurde. Nachdem der Täter zunächst mit der Tasche flüchtete, wurde im Rahmen der Fahndung der 31-Jährige von einer Zivilstreife der Polizei kontrolliert. Hierbei konnten die Beamten den Geldbeutel der Bestohlenen bei ihm auffinden. Ob der Mann tatsächlich der Täter war oder er, wie von ihm angegeben, die Gegenstände von einem Dritten erhalten hat, müssen die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Ravensburg ergeben, die noch nicht abgeschlossen sind.

