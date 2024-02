Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer rammt Radfahrer - Polizei sucht Zeugen

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 37-Jähriger mit seinem Fahrrad auf dem Radweg, welcher neben der K 4155 entlangführt. Als er gegen 19 Uhr an den Kreisverkehr an der Leimbachstraße gelangte, kamen ihm drei junge Männer auf E-Scootern entgegen. Diese beanspruchten die gesamte Breite des Radwegs für sich und machten keine Anstalten, Platz für den herannahenden Radfahrer zu machen. Selbst als der 37-Jährige noch einen Warnruf von sich gab, änderte sich nichts am Verhalten der E-Scooter-Fahrer, so dass es zur Kollision zwischen dem Radfahrer und einem der E-Scooter-Fahrer kam. Hierbei prallte der Lenker des E-Scooters gegen die Hand des 37-Jährigen, wodurch dieser sich eine blutende Wunde zuzog. Zudem wurde auch das Fahrrad in Mitleidenschaft gezogen. Anstatt sich aber zu entschuldigen, drohte der unbekannte E-Scooter-Fahrer dem Verletzten, so dass dieser weiterfuhr, um eine Auseinandersetzung zu vermeiden. Das Polizeirevier Wiesloch ermittelt nun unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung. Der Unfallverursacher wird als ungefähr 20 Jahre alt beschrieben. Er hatte schwarze Haare und trug einen weißen oder beigen Mantel. Er entsprach einem orientalischen Phänotyp.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch unter der Telefonnummer 06222-5709-0 zu melden.

