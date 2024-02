Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro nach Diebstahl auf Baustelle - Zeugen gesucht

Heddesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nachdem eine unbekannte Täterschaft in der Zeit von Dienstag, 17:30 Uhr, bis Mittwoch, 07:00 Uhr, zunächst einen mit Schrauben gesicherten Bauzaun öffnete, um sich so Zutritt auf eine Baustelle in der Richard-Strass-Straße zu verschaffen, brachen diese im Anschluss einen verschlossenen Baucontainer auf. Hieraus entwendeten die Unbekannten mehrere Baustellengeräte im Wert von rund 3.000 Euro. Aufgrund der Menge des Diebesguts wird davon ausgegangen, dass die Geräte womöglich mit einem Fahrzeug abtransportiert wurden.

Zeugen, die verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge in Tatortnähe beobachten konnten oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Ladenburg, unter der Tel.: 06203/9305-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell