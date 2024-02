POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Mehrere hundert Meter Kupferkabel entwendet - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Dienstagabend um 19 Uhr traf sich ein 44-jähriger Mann mit einem Bekannten am Neckarufer zwischen der Kurpfalzbrücke und dem Collini-Steg in der Mannheimer Neckarstadt-Ost. Nachdem sich beide auf einen Stein auf der Wiese in unmittelbarer Nähe der Kurpfalzbrücke setzten, kam ein bislang unbekannter Mann auf die zwei zu und fragte mehrfach nach Zigaretten. Als keiner der beiden reagierte, sprühte ...

mehr