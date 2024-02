Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Schwerer Raub am Neckarufer - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Am Dienstagabend um 19 Uhr traf sich ein 44-jähriger Mann mit einem Bekannten am Neckarufer zwischen der Kurpfalzbrücke und dem Collini-Steg in der Mannheimer Neckarstadt-Ost. Nachdem sich beide auf einen Stein auf der Wiese in unmittelbarer Nähe der Kurpfalzbrücke setzten, kam ein bislang unbekannter Mann auf die zwei zu und fragte mehrfach nach Zigaretten. Als keiner der beiden reagierte, sprühte der Unbekannte dem 44-Jährigen unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht, entriss ihm seine Handtasche und flüchtete in Richtung Collini-Steg. Der 44-Jährige nahm noch die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch aus den Augen. Passanten, die die Situation beobachteten, alarmierten die Polizei. Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung verlief erfolglos. Der 44-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Sein Bekannter, den er nur flüchtig kannte, entfernte sich ebenfalls unerkannt in Laufrichtung des Täters.

Die Höhe des Diebstahlsschadens wird auf circa 800 Euro geschätzt.

Der unbekannte Täter und der "Bekannte" werden wie folgt beschrieben.

Bekannter: männlich, circa 175 cm, dunkle braune Augen, er trug schwarze kurze Haare, eine spitze Nase, Dreitage-Bart, arabischer Phänotyp, er sprach gebrochenes Deutsch

Täter: männlich, er trug einen grauen Kapuzenpulli, einen langen abstehenden Vollbart, Hakenase, mittelvolle Lippen, arabischer Phänotyp, er sprach gebrochenes Deutsch

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim hat die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die sachdienliche Hinweise bzw. Angaben zum unbekannten Täter und/ oder Bekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell