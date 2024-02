Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis: Vollsperrung der B 3 auf Grund eines brennenden Autos - PM 1

Großsachsen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Um kurz nach 15 Uhr geriet am Dienstag ein Fiat am Ortsausgang an der B3 in Richtung Lützelsachsen aus bislang unbekannter Ursache in Brand. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gab es keine Verletzten. Auf Grund der Löscharbeiten durch die Feuerwehr besteht derzeit eine Sperrung der B 3 in beide Fahrtrichtungen. Ortkundige Verkehrsteilnehmer werden gebeten, die Stelle weiträumig zu umfahren.

