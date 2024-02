Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Transporterfahrer flüchtet nach Unfall

Ladenburg (ots)

Am Montagabend gegen 20:15 Uhr kollidierte ein derzeit noch unbekannter Transporterfahrer in der Friedrich-Ebert-Straße mit einem Laternenmast und flüchtete anschließend. Auch ein Fahrrad, welches an der Laterne befestigt war, wurde bei dem Unfall beschädigt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Nach dem Zusammenstoß habe der unbekannte Fahrer das Licht seines Fahrzeugs ausgeschalten und sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen beobachteten den Vorfall und alarmierten die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief jedoch erfolglos. Das Polizeirevier Ladenburg sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unfallverursacher geben können und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 06203/9305-0 zu melden.

