FW-EN: Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich

Sprockhövel (ots) - Am Dienstagvormittag wurde die Feuerwehr Sprockhövel um 11:22 Uhr zur Straße "Hoppe" alarmiert. Der Meldung nach sollte dort ein Omnibus brennen. Vor Ort eingetroffen stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen technischen Defekt an dem Fahrzeug handelte. Ausgetretenes Kühlwasser war verdampft und hatte so den Anschein eines Brandes erweckt. Um eine weitere Gefahr auszuschließen, ...

