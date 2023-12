Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Vermuteter CO-Austritt durch Heizungsdefekt

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagmorgen wurde die Feuerwehr Sprockhövel gegen 6 Uhr zu einem Wohnhaus an der Kleinbeckstraße alarmiert. Anwohner hatten einen unklaren Geruch aus dem Keller wahrgenommen. Drei Personen, die zum Teil auch über Unwohlsein und Kopfschmerzen klagten, wurden notärztlich untersucht. Eine Person wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert. Im Keller wurde ein technischer Defekt an einer Ölheizung festgestellt. Die Feuerwehr führte Messungen auf Kohlenstoffmonoxid durch; zu diesem Zeitpunkt konnten allerdings keine erhöhten Konzentrationen festgestellt werden. Die Heizungsanlage wurde bis auf Weiteres außer Betrieb genommen.

Der Einsatz war nach rund einer Stunde beendet. Insgesamt waren 22 ehrenamtliche Feuerwehrkräfte mit sechs Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell