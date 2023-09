Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Ladendieb festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (14.09.2023) einen 21 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, Waren und eine Geldkassette aus verschiedenen Geschäften in den Königsbaupassagen an der Königstraße gestohlen zu haben. Der 21-Jährige verschaffte sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude, wo er anschließend in mehrere Geschäfte eingebrochen und unter anderem eine Geldkassette und Handyhüllen im Wert von mehreren Hundert Euro erbeutet haben soll. Ein 38-jähriger Sicherheitsmitarbeiter traf den Tatverdächtigen gegen 01.30 Uhr in einem Hinterhof der Königsbaupassagen an und beobachtete ihn dabei, wie er versucht haben soll, eine Registrierkasse zu öffnen. Als er ihn ansprach, soll der 21-Jährige den Sicherheitsmitarbeiter bedroht und anschließend in Richtung des Kleinen Schlossplatzes davongerannt sein. Alarmierte Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen schließlich im Bereich des Schlossplatzes fest. Der 21 Jahre alte Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart im Laufe des Freitags (15.09.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

