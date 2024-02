Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Betrunkener Mann randaliert in Lokal

Heidelberg (ots)

Am Samstag betrat gegen 16 Uhr ein 55-Jähriger ein Lokal in der Rohrbacher Straße. Dabei zeigte er sich grundlos aggressiv und beleidigend gegenüber den Gästen, so dass ein Mitarbeiter den Störenfried bat, das Lokal zu verlassen. Der 55-jährige zeigte aber nicht nur wenig Einsicht und beleidigte den 25-jährigen Mitarbeiter, sondern warf außerdem danach wahllos Stühle um. Als die mehrfachen, erfolglosen Aufforderungen das Lokal zu verlassen nichts halfen, kündigte der 25-Jährige an, dass er die Polizei hinzuziehen werde. Das versetzte den 55-Jährigen augenscheinlich derart in Rage, dass er den anderen mit Worten und Gesten bedrohte. Dann zückte er ein kleines Küchenmesser und lief auf den Jüngeren zu. Durch das beherzte Eingreifen eines Dritten, gelang es dem 25-Jährigen den Aggressor zu überwältigen und ihm das Messer abzunehmen. Die Polizei nahm den stark alkoholisierten 55-Jährigen vorläufig fest und verbrachte ihn in eine Zelle. Das Messer sowie ein ebenfalls von dem Mann mitgeführter Hammer wurden beschlagnahmt. Das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernahm die weiteren Ermittlungen.

