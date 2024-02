Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Nach Beleidigung und Körperverletzung Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Am Samstagabend gegen 18:10 Uhr befand sich eine dreiköpfige Personengruppe in der Plöck/Sandgasse auf Höhe der Universitätsbibliothek, als ein bislang unbekannter Radfahrer aus Richtung Bismarckplatz angefahren kam und queerfeindliche Beleidigungen gezielt in Richtung zwei der drei Personen rief. Der Dritte, ein 39-Jähriger, lief hinter dem Radfahrer her, stoppte ihn und stellte ihn zur Rede. Der Täter gab dem 39-Jährigen zwei Kopfstöße und versuchte weiterzufahren, was der 39-Jährige jedoch verhinderte. Der 39-Jährige wurde durch die Kopfstöße leicht verletzt. Während die Polizei alarmiert wurde, nutze der Radfahrer einen unbeobachteten Moment und flüchtete mit seinem Fahrrad in Richtung Bismarckplatz.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem unbekannten Täter verlief erfolglos.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

männlich, kurze dunkelblonde oder hellbraune Haare, Dreitagebart, womöglich Kinnbart, schlank, circa 30 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, er trug eine helle Jeanshose, schwarze Turnschuhe, eine grüne Jacke und einen Schal. Bei seinem mitgeführten Fahrrad soll es sich um ein Herrenfahrrad mit Kinderanhänger gehandelt haben.

Die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat nun die weiteren Ermittlungen übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell