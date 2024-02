POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter bricht in Gaststätte ein - Polizei sucht Zeugen

Hirschberg a.d. Bergstraße/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Sonntag fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Opel von Weinheim in Richtung Dossenheim. In Hirschberg passierte er um kurz nach 16 Uhr den Kreuzungsbereich von Bergstraße und Bahnhofstraße, als ein entgegenkommender VW beim Linksabbiegen in die Bahnhofstraße ...

mehr