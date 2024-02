Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte brechen in zwei Häuser ein

Eppelheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Im Laufe des Sonntags brach eine bislang unbekannte Täterschaft in zwei Einfamilienhäuser in Eppelheim ein. Sowohl im Konrad-Adenauer-Ring wie auch in der Schützenstaße gelangte die Täterschaft über den Garten auf die jeweiligen Anwesen. Im Konrad-Adenauer-Ring drang die Täterschaft gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude ein, durchsuchte die Räume und durchwühlte Schränke und Schubladen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wurde zum Glück nur eine geringe Summe an Bargeld gestohlen, wohingegen durch den Einbruch ein deutlich höherer Sachschaden entstand. In der Schützenstraße gelangte die Täterschaft durch eine aufgehebelte Balkontür ins Innere. Auch hier wurden die Räume durchsucht und durchwühlt. Der oder die Unbekannten hatten es auf Bargeld und Schmuck abgesehen. Es entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich. Die Kriminalpolizei ermittelt nun in beiden Fällen wegen Wohnungseinbruchsdiebstahls. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder Hausbesitzer, die in den letzten Tagen verdächtige Personen auf ihrer Sicherheitskamera auf ihrem Grundstück bemerkten, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

