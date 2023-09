POL-PDMY: Neuer Bezirksbeamter bei der Polizeiinspektion Mayen

Ahrbrück (ots) - In der Nacht auf den 04.09.2023 entwendeten unbekannte Täter in Ahrbrück einen Anhänger mit unbeschriftetem Planenaufbau und Siegburger Zulassung (SU). Das Fahrzeug war zur Tatzeit in der Kesselinger Straße auf einem Schotterparkplatz gegenüber des ehemaligen Kasinos abgestellt. Zeugenhinweise, ggf. zum abtransportierenden Fahrzeug, werden bei der Polizeiinspektion Adenau, Tel.: 02691-9250, ...

mehr